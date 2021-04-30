Постановление об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов была инициативой отдельных представителей фракции "Слуга народа" - изучив вопрос, они отозвали проект постановления.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает пресс-служба партии.

По его словам, соответствующее заявление об отзыве проекта на имя главы Верховной Рады постановления уже написано.

"На сегодня нет официальных предложений по замене того или иного чиновника. Есть много слухов о том, что изменения возможны ли где обсуждаются.

Никто из членов правительства не вечен. Но на сегодня предложений по замене ни одного из членов правительства, которые набрали бы 226 голосов "за" - нет", - подчеркнул Корниенко.

Напомним:

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.

Экономическая правда