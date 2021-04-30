Госдолг Украины сократился на 40 миллиардов в течение марта

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на 31 марта 2021 равнялась 2,51 млрд грн, в течение месяца она сократилась на 38,7 млрд грн.

Об этом сообщает Минфин.

Так, государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,51 трлн грн (90,17 млрд долл). Из них 1,45 трлн грн (57,66% от общей суммы) - внешнего долга, а внутренний долг составляет 1,06 трлн грн (42,34%).

Государственный долг составлял 2,23 трлн грн (88,88% от общей суммы) или 80,14 млрд долл. Из них внешнего госдолга - 1,21 трлн грн (48% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), внутреннего - 1,02 трлн грн (40,72% общей суммы).

Гарантированный государством долг Украины составлял 279,51 млрд грн (11,12%) или 10,02 млрд долл. Из них внешнего долга - 238,79 млрд грн (9,50%), внутреннего долга - 40,72 млрд грн (1,62%).

В течение марта 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась на 38,68 млрд грн, в долларовом эквиваленте – на 1,24 млрд долл.

Напоминаем:

Национальный банк ожидает снижения государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП, при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Экономическая правда