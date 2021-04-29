Новости 29 апреля: "переворот" в Нафтогазе, новый министр энергетики
О министре энергетики. Верховная Рада поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.
Галущенко заявил, что существует реальная возможность уменьшить высокие тарифы на электроэнергию и газ для малоимущих людей.
О Нафтогазе. Новый глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, что возглавить НАК ему предложили президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.
Андрей Коболев, которого 28 апреля Кабмин уволил с должности главы "Нафтогаза", заявил, что чиновники "сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления".
О Минагро. Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет-2021 по финансированию Министерства аграрной политики и продовольствия.
Об ипотеке. Верховная Рада приняла законопроект, которым на выполнение программы "Доступной ипотеки" Государственное ипотечное учреждение присоединят к Украинской финансовой жилой компании и выпустят гособлигаций на 20 млрд грн.
Эксклюзив ЭП
Переворот в "Нафтогазе": чем Витренко лучше Коболева?
Накануне произошла серия сенсационных кадровых перестановок на энергетическом рынке, которая ознаменовалась заменой Андрея Коболева в "Нафтогазе" на его оппонента Юрия Витренко. Что произошло и кто от этого выиграет?
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