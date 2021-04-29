Рада одобрила выпуск ОВГЗ на 20 миллиардов для программы доступной ипотеки

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5308, которым на выполнение программы "Доступной ипотеки" Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) присоединят к Украинской финансовой жилой компании и выпустят гособлигаций на 20 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Одной из задач законопроекта авторы указывают создание необходимых условий для надлежащей реализации инициированной президентом программы "Доступной ипотеки". Для этого ГИУ хотят присоединить к созданному Минфином Укрфинжитлу.

Укрфинжитло обеспечивает функционирование рынка ипотечного кредитования и внедряет финансово-кредитные механизмы обеспечения украинцев жильем.

В то же время, с 2004 года действует Госипотека, основной задачей которой определено рефинансирование ипотечных кредиторов (банков и т.п.), в том числе за счет средств, поступивших от размещения ценных бумаг.

В пояснительной записке отмечается, что ГИУ пострадала в результате банковского кризиса 2014 - 2015 годов, и с 2015 года "были практически приостановлены операции по рефинансированию ипотечных и предоставления финансовых кредитов".

Так, нардепы предлагают объединить ГИУ и Укрфинжитло. Для этого предлагается внести изменения в госбюджет и выпустить облигации внутреннего госзайма объемом 20 млрд гривен.

Впоследствии на выпускаемые облигации в госсобственность будут приобретены акции дополнительной эмиссии "Укрфинжитла". В связи с этим предельный объем госдолга, заложенного в бюджет на 2021 год, хотят увеличить на 20 млрд гривен.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 13 апреля поддержала за основу законопроект 5308, которым во исполнение программы "Доступной ипотеки" Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) присоединят к Украинской финансовой жилой компании и выпустят гособлигаций на 20 млрд грн.

Принятие законопроекта № 5208 позволит вскоре выдать около 8 тыс ипотечных кредитов на жилье и передать 12 тыс квартир в финансовый лизинг, заявили в Укрфинжитло.

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