Расходы на 6,8 миллиардов: Зеленский подписал закон о финансировании Минагрополитики

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет-2021 по финансированию Министерства аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщает Офис президента.

"В декабря 2020 года парламент назначил Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия, а Кабинет Министров отменил решение о присоединении Министерства аграрной политики и продовольствия в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Чтобы обеспечить финансирование министерства, закон, который подписал президент, вносит изменения в государственный бюджет на 2021 год и устанавливает расходы Минагрополитики в размере 6,8 млрд грн", - поячнилы в ОП.

Соответственно, уменьшаются расходы Минэкономики на 6,4 млрд грн и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов - на 434 млн грн.

От Минэкономики Минагрополитики перераспределяются объемы предоставления и возврата кредитов фермерским хозяйствам в сумме 50 млн грн.

"Такое перераспределение средств позволит обеспечить деятельность Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Кроме того, на 10 млн грн увеличены расходы Министерству культуры и информационной политики Украины за счет уменьшения на соответствующую сумму расходов Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Кабмин за месяц со дня вступления в силу закона должен обеспечить передачу здания по адресу: улица Крещатик, 24 в Киеве Министерству аграрной политики и продовольствия.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 15 апреля приняла в целом закон, которым разблокировала работу Министерства агрополитики и направила на него 6,86 млрд грн.

Экономическая правда