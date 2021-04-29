Галущенко считает, что уменьшить тарифы на электроэнергию и газ для населения возможно

Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко заявил, что существует реальная возможность уменьшить высокие тарифы на электроэнергию и газ для малоимущих людей.

Об этом он сказал во время выступления в Раде, передает пресс-служба министерства.

"Тарифы на электроэнергию и газ нужно не увеличивать, а искать пути, как их уменьшить для уязвимых слоев населения. И на самом деле для этого есть возможности и ресурсы, причем делать это возможно рыночными методами, не административными. Именно такие возможности есть внутри рынков", - заявил Галущенко.

По его словам, рынок энергетических услуг не должен быть игрой с нулевой суммой, когда один участник энергогенерации выживает за счет уничтожения другого, а также когда спекуляции с ценами вынимают последние деньги из карманов рядовых граждан.

Напомним:

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.

Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Минэнерго представит до 1 июля 2021 года новую модель специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения.

Экономическая правда