Все разделы
Укр / Рус

Галущенко считает, что уменьшить тарифы на электроэнергию и газ для населения возможно

Четверг, 29 апреля 2021, 14:30
 

Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко заявил, что существует реальная возможность уменьшить высокие тарифы на электроэнергию и газ для малоимущих людей.

Об этом он сказал во время выступления в Раде, передает пресс-служба министерства.

"Тарифы на электроэнергию и газ нужно не увеличивать, а искать пути, как их уменьшить для уязвимых слоев населения. И на самом деле для этого есть возможности и ресурсы, причем делать это возможно рыночными методами, не административными. Именно такие возможности есть внутри рынков", - заявил Галущенко.

По его словам, рынок энергетических услуг не должен быть игрой с нулевой суммой, когда один участник энергогенерации выживает за счет уничтожения другого, а также когда спекуляции с ценами вынимают последние деньги из карманов рядовых граждан.

Напомним:

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.

Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Минэнерго представит до 1 июля 2021 года новую модель специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минэнергетики тариф электроэнергия газ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Минэнерго до июля представит новую модель спецобязательств на рынке электроэнергии 29 апреля 2021, 13:20
Рада назначила Галущенко министром энергетики 29 апреля 2021, 10:59
Переворот в "Нафтогазе": чем Витренко лучше Коболева? 29 апреля 2021, 08:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!