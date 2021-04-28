Кабмин оставил неизменным тариф на электроэнергию для населения

Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1 грн 68 коп за кВт/ч.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы продолжаем механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня. Цена для людей на эклектроэенергию остается без изменений - 1 грн 68 коп за кВт/ч", - заявил Шмыгаль.

"Кроме того, новые правила устанавливают, что государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП "Гарантированный покупатель ", - добавил он.

Напоминаем:

Кабмин принял постановление о тарифе на электроэнергию для населения - его оставили неизменным на уровне 1,68 грн/кВт-час.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле, скорее всего, останется 1,68 грн за кВт-час.

Правительство утвердило решение о введении компенсации за повышение тарифов для тех украинцев, у кого установлено электроотопление.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Экономическая правда