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Украинцы, пользующиеся электроотоплением, получат компенсации за повышение тарифа – премьер

Понедельник, 18 января 2021, 11:40
 

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

Об этом он сообщил в Telegram по итогам внеочередного заседания правительства.

"Вскоре правительство одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотопление. Выплаты не будут привязываться к доходам. Это будет компенсация за повышение тарифа, которое произошло с 1 января", - написал премьер.

"Это не является классической субсидией", - пояснил Шмыгаль во время заседания.

Напоминаем:

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Экономическая правда

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Шмыгаль Кабмин газ

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