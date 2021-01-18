Украинцы, пользующиеся электроотоплением, получат компенсации за повышение тарифа – премьер
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.
Об этом он сообщил в Telegram по итогам внеочередного заседания правительства.
"Вскоре правительство одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотопление. Выплаты не будут привязываться к доходам. Это будет компенсация за повышение тарифа, которое произошло с 1 января", - написал премьер.
"Это не является классической субсидией", - пояснил Шмыгаль во время заседания.
Напоминаем:
Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.
Экономическая правда
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