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Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения

Понедельник, 28 декабря 2020, 18:45
 

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Такое решение единогласно приняли на заседании 28 декабря с передачей документа на доработку в секретариат.

Вр.и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко, представляя проект постановления, заявил о важности продолжения положения о ПСО, срок действия которого истекает 31 декабря.

Согласно решению Кабмина, срок действия ПСО продолжили до 31 марта 2020 года и установили фиксированную цену в 1,68 грн/кВт.ч.

По словам Витренко, в Украине сохраняются заниженные тарифы на электроэнергию для населения, даже после повышения они будут примерно в 2 раза ниже рыночных цен.

Кроме этого, правительство поддержало повышение цены, по которой "Энергоатом" продает электроэнергию "Гарантированному покупателю" в рамках ПСО, с 1 коп до 15 коп за кВт-час.

По словам Витренко, решение является временным, а Минэнерго вместе с Нацкомиссией по тарифам нарабатывает новый вариант ПСО.

Напомним:

Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 года. Они составляли 90 коп./кВт.ч за первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт.ч за остальной объем месячного потребления.

Ранее в Минэнерго анонсировали решение о повышении тарифов для населения на электроэнергию.

Экономическая правда

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Кабмин электроэнергия

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