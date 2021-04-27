За полтора месяця "Доступной ипотеки" банки выдали 155 займов

Программа "Доступной ипотеки под 7%" заработала 1 марта, с тех пор объем выданных займов увеличился до 124 млн грн.

Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

Он отметил, что сейчас к программе приобщены 13 банков и считает, что это "неплохой результат для старта". Всего уполномоченные банки выдали 155 кредитов на сумму 124 млн грн за полтора месяца.

Еще 400 заявок состоянию на 22 апреля находятся на этапе рассмотрения.

По словам Драганчука, такой показатель можно считать значительным для такого короткого периода с учетом рискованность ипотечных кредитов, что требует оценки банками заемщика, предмета ипотеки и тому подобное.

Заместитель министра также рассказал, что многие финучреждения свернули направление ипотечного кредитования после кризиса 2008 года, поэтому ипотека имеется не во всех банках. Так, ОТП-банк должен внедрять услугу "с нуля".

Однако в Минфине надеются, что с успехом программы "Доступные кредитов" будут привлекаться все больше банков. "В дальнейшем же, благодаря успешному воплощению проекту, надеемся, доведем количество банков-участников по крайней мере до уровня программы кредитования бизнеса" 5-7-9%", - подытожил Драганчук.

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Напомним:

За первый месяц действия программы "Доступная ипотека 7%" банки подписали 59 договоров на 43 млн грн - в целом за этот период банки получили 212 заявок.

Ранее сообщалось, что банки, участвующие в государственной ипотечной программе по компенсации ставки до 7% годовых, предъявляют различные требования к заемщикам и жилья.

Также банки предупреждают заемщиков о необходимости оплатить дополнительные платежи при оформлении сделки по покупке недвижимости в рамках государственной ипотечной программы.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".

Экономическая правда