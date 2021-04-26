Новости 26 апреля: годовой тариф на газ, евробонды, "евробляхи"
О годовом тарифе на газ. Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
О евробондах. Минфин Украины открыл книгу заявок на 8-летние долларовые еврооблигации, ориентир доходности выпуска - 7-7,25%.
О "евробляхах". Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, устанавливающие льготный период для растаможки старых автомобилей, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года, законы передали на подпись президенту.
О прибыли украинских банков. Среди украинских банков самую высокую прибыль в первом квартале 2021 года получил государственный ПриватБанк, наибольшие убытки - Правэкс-Банк.
О прибыли "Укроборонпрома". Государственный концерн "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью 2,5 миллиарда гривень.
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