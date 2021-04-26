Государственный банк получил наибольшую прибыль в первом квартале

Среди украинских банков самую высокую прибыль в первом квартале 2021 года получил государственный ПриватБанк, наибольшие убытки - Правэкс-Банк.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Так, ПриватБанк задекларировал 2,129 млрд грн чистой прибыли, наибольший ущерб зафиксировал Правэкс-Банк - 35,966 млн грн.

Вторую позицию в списке самых прибыльных банков занял Райффайзен Банк Аваль (1,47 млрд грн), третью - ПУМБ (1,18 млрд грн).

На четвертой позиции по итогам первого квартала 2021 находится Альфа-Банк (1,052 млрд грн), на пятой - Универсал Банк (1 млрд грн).

По данным регулятора, по убыточности второе место занял БТА Банк (-11,5 млн грн), третье - Украинский банк реконструкции и развития (-9,18 млн грн), четвертое - Юнекс Банк (-6,15 млн грн), а пятое - Альпари Банк (-5,5 млн грн).

Так, прибыльными в этот период были 65 из 73 банков, работающих в Украине.

Напоминаем:

Украинские банки по итогам января 2021 года получили 4,05 млрд грн чистой прибыли, наиболее прибыльным в январе был Приватбанк - 1,535 млрд грн.

По итогам января 2021 года государственный "Укрэксимбанк" отчитался о прибыли в 102 млн грн - таким образом, банк отчитался о прибыльной деятельности впервые с декабря 2019 года.