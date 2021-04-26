Законы о доступной растаможке "евроблях" передали на подпись Зеленскому

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, устанавливающие льготный период для растаможки старых автомобилей, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года, законы передали на подпись президенту.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

В частности, закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взискания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства" (№4643-д) предусматривает урегулирование вопроса таможенного оформления транспортных средств, обеспечение соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

А также - учет интересов всех слоев населения при решении данного вопроса.

Новая формула налогообложения распространяется на автомобили, ввозимые физлицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Новая формула будет действительна в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.

Изменениями в Таможенный кодекс (закон №4644-д) сроком на 180 дней при оформлении бывших в употреблении автомобилей, ввозимых до 31 декабря 2020 года, их владельцы освобождаются от уплаты ввозной пошлины.

Кроме того, устанавливается временный упрощенный порядок оформления бывших в употреблении автомобилей, ввозимых до 31 декабря 2020 года и находящихся на территории страны с нарушением правил режима временного ввоза или транзита при условии добровольной уплаты собственником в госбюджет платежа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов (8,5 тыс грн).

Если владелец такого авто не планирует его оформлять, он может в течение полугода вывезти его за границу, предварительно оплатив в госбюджет те же 8,5 тыс грн, что позволит избежать штрафов за такое нарушение.

Оба закона передали на подпись президенту.

Напомним:

Верховная Рада приняла законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, устанавливающие льготный период для растаможки подержанных автомобилей, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

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Экономическая правда