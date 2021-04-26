Украина начала размещение 8-летних евробондов – СМИ
Минфин Украины открыл книгу заявок на 8-летние долларовые еврооблигации, ориентир доходности выпуска - 7-7,25%.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.
Отмечается, что организаторы размещения - BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan.
"Финальные параметры сделки будут определены в понедельник.
В Министерстве финансов Украины агентству сказали, что пока не комментируют эту информацию", - говорится в сообщении.
Источник издания в правительстве добавил, что официальное сообщение об итогах размещения ожидается после прайсинга.
"В конце прошлой недели еврооблигации Украины сильно подорожали на новостях об отводе Россией части войск от украинской границы.
В частности, доходность бумаг с погашением в 2027 году снизилась почти до 6%, а с погашением в 2032 - почти до 6,8%, хотя еще в середине недели ставки по ним составляли почти 6,6% и 7,2%", - пишет агентство.
Напомним:
Украина 11 декабря 2020 года разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов с доходностью 6,2%.
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