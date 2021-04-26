Прибыль Укроборонпрома выросла до 2,5 миллиарда

Государственный концерн "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью 2,5 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Марлин, который проанализировал сводный отчет концерна о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 12 месяцев 2020 года.

При этом выполнение финансового плана за прошлый год, в котором была запланирована чистая прибыль 2,096 млрд грн, составило 121,9%.

По результатам 2019 года концерн "Укроборонпром" отчитался о 1,2 млрд грн прибыли.

За прошлый год предприятиями-участниками концерна уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму 7,1 млрд грн, что больше запланированного на 182 млн грн (выполнение плана на 102,6%).

Вместе с тем анализ отчета 2020 года свидетельствует, что по показателю чистый доход от реализации продукции на внутреннем рынке и на экспорт, выполнение плана составило 89,3% и составляет 37,4 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года данный показатель уменьшился на 2,3 млрд грн (на 5,8%).

На дополнительный запрос Марлин объяснили, что на объемы реализации продукции отрицательно повлияли ограничения, которые были введены в стране и мире, в связи с пандемией COVID-19.

Также были перечислены другие проблемы, которые повлияли на производственные и финансовые показатели. А именно: налоговая нагрузка на предприятия; компенсация расходов Пенсионному фонду на выплату и доставку льготных пенсий; низкая загруженность производственных мощностей предприятий государственными контрактами и незначительным финансированием заключенных контрактов; неудовлетворительная работа некоторых руководителей в управлении государственным имуществом.

В течение 2020 года уволены с работы – 7 руководителей; освобождены от исполнения обязанностей – 8 руководителей, а также 1 руководитель был привлечен к дисциплинарной ответственности.

По итогам 2020 года расходы на оплату труда на предприятиях концерна достигли 11 млрд грн и были распределены среди 67 252 трудоустроенных лиц.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в управлении государственного концерна находятся 118 субъектов хозяйствования: 7 казенных предприятий, 99 государственных предприятий и 12 акционерных обществ.

Недавно "Укроборонпром" передал Фонду госимущества на приватизацию 17 предприятий: на 15 предприятиях производственная деятельность в оборонно-промышленной сфере была остановлена до 2015 года, а еще два не участвуют в гособоронзаказе.

Экономическая правда