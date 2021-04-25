Новости выходных: уголовная ответственность за контрабанду, тарифы на газ

О снижении госдолга. Национальный банк ожидает снижения государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП, при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

О контрабанде. Президент Владимир Зеленский внес неотложный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые предусматривают введение уголовной ответственности за контрабанду.

О газе. Поставщики газа опубликовали свои тарифы для летнего тарифа.

О нарушениях ДТЭК. Запорожская ТЭС, входящая в структуру холдинга ДТЭК Рината Ахметова, нарушает законодательство в сфере производства электроэнергии, это может дестабилизировать энергетическую систему Украины.

О соцпомощи. Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования в I квартале 2021 составил 365,26 грн в расчете на день, это на 15,9% больше чем в прошлом году.