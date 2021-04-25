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Новости выходных: уголовная ответственность за контрабанду, тарифы на газ

Воскресенье, 25 апреля 2021, 18:00

О снижении госдолга. Национальный банк ожидает снижения государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП, при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

О контрабанде. Президент Владимир Зеленский внес неотложный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые предусматривают введение уголовной ответственности за контрабанду. 

О газе. Поставщики газа опубликовали свои тарифы для летнего тарифа. 

О нарушениях ДТЭК. Запорожская ТЭС, входящая в структуру холдинга ДТЭК Рината Ахметова, нарушает законодательство в сфере производства электроэнергии, это может дестабилизировать энергетическую систему Украины. 

О соцпомощи. Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования в I квартале 2021 составил 365,26 грн в расчете на день, это на 15,9% больше чем в прошлом году.

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ДТЭК газ контрабанда тарифы Нацбанк

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