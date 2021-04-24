Зеленский хочет вернуть уголовную ответственность за контрабанду

Президент Владимир Зеленский внес неотложный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые предусматривают введение уголовной ответственности за контрабанду.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Зеленский предлагает дополнить статьи Уголовного и Уголовного процессуального кодексы.

Проект закона "О внесении изменений в УК и УПК Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров" зарегистрировали в парламенте в пятницу, 23 апреля. Текста законопроекта №5420 на сайте Верховной Рады пока что нет.

Напоминаем:

Зеленский ввел в действие санкции против топ-10 украинских контрабандистов.

20 апреля Зеленский ввел санкции против контрабандистов и лишил трех украинцев гражданства.





Глава Гостаможни Павел Рябикин раскритиковал декриминализацию контрабанды и назвал ее причиной конфликтов с СБУ в интервью Радио НВ.

"Декриминализация контрабанды привела к тому, что каждый раз мы сталкиваемся с новыми и новыми формами попыток не задекларировать, как-то обмануть, как-то подменить товар и т.д." – заявил Рябикин.