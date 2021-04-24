Все разделы
Укр / Рус

Зеленский хочет вернуть уголовную ответственность за контрабанду

Суббота, 24 апреля 2021, 18:00
 

Президент Владимир Зеленский внес неотложный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые предусматривают введение уголовной ответственности за контрабанду.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Зеленский предлагает дополнить статьи Уголовного и Уголовного процессуального кодексы.

Проект закона "О внесении изменений в УК и УПК Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров" зарегистрировали в парламенте в пятницу, 23 апреля. Текста законопроекта №5420 на сайте Верховной Рады пока что нет.

Напоминаем:

Зеленский ввел в действие санкции против топ-10 украинских контрабандистов.

20 апреля Зеленский ввел санкции против контрабандистов и лишил трех украинцев гражданства.

Глава Гостаможни Павел Рябикин раскритиковал декриминализацию контрабанды и назвал ее причиной конфликтов с СБУ в интервью Радио НВ

 "Декриминализация контрабанды привела к тому, что каждый раз мы сталкиваемся с новыми и новыми формами попыток не задекларировать, как-то обмануть, как-то подменить товар и т.д." – заявил Рябикин.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

контрабанда Зеленский санкции

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО: список 22 апреля 2021, 10:15
СНБО введет второй пакет санкций против контрабандистов – Зеленский 15 апреля 2021, 19:50
"Короли контрабанды": кто попал под санкции СНБО и что о них известно 4 апреля 2021, 19:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!