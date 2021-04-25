Электростанция ДТЭК угрожает энергосистеме Украины — СБУ

Запорожская ТЭС, что входит в структуру холдинга ДТЭК Рината Ахметова, нарушает законодательство в сфере производства электроэнергии, это может дестабилизировать энергетическую систему Украины.

Об этом сообщает Liga.net ссылаясь на письмо замглавы СБУ Сергея Андрущенко к Кабинету министров.

В письме указывается, что за последние 12 лет произошло 4 аварийных отключения энергоблоков, из-за которых на электростанции полностью или частично останавливалось производство электроэнергии.

Причины аварии начала изучать специальная комиссия, в которую вошли представители ТЭС, Госэнергонадзора и Укрэнерго. Комиссия обнаружила такие нарушения, которые влияют на надежность ее работы:

Недостатки проектной схемы электрических соединений с подстанцией Запорожьеоблэнерго.

Устаревшее и ненадежное оборудование на ТЭС и запуск на электростанции после капремонта энергоблока №2 с нарушением правил технической эксплуатации

Также сообщается, что Запорожской ТЭС якобы рекомендовали реконструировать ряд своих объектов, но "фактически ни один из них не доведен до реального воплощения".

"Ненадежная работа Запорожской ТЭС усиливает угрозу операционной безопасности Объединенной энергетической системы Украины и нарушает безопасность поставок электроэнергии", – заявили в СБУ.

Замглава СБУ Сергей Андрущенко рекомендовал Кабмину поручить Министерству энергетики разработать программу по реконструкции и модернизации Запорожской ТЭС.

Замглавы СБУ считает, что это не даст дестабилизировать стойкость энергосистемы страны и причинит вред объектам критической инфраструктуры.

Изложенные в письме замглавы СБУ тезисы в ДТЭК считают "односторонними, предвзятыми и такими, что не базируются на официальном акте расследования".

"Все первоочередные ремонты и реконструкции, которые определила комиссия для ТЭС, были выполнены" - отметили в пресс-службе Liga.

В холдинге уточнили, что аварийное отключение, которое произошло в этом году на Запорожской ТЭС, стало следствием короткого замыкания на подстанции Луч Запорожьеоблэнерго, о чем якобы говорится в акте расследования спецкомиссии.

"Вследствие замыкания повредился диодный мост на ДТЭК Запорожская ТЭС, сработала защита автотрансформаторов, и энергоблок №2 теплоэлектростанции отключился от сети. В результате прекратилось энергоснабжение потребителей, и отключились энергоблоки №3 и №4", – говорится в сообщении компании.

В ДТЭК также добавили, что без анализа и устранения первопричин подобные случаи предотвратить в будущем невозможно, а энергобезопасность страны зависит не только от Запорожской ТЭС, но и от других участников рынка.

Напоминаем:

3 и 5 февраля на Запорожской ТЭС отключался энергоблок, что привело к кратковременному отключению света в Энергодаре.