Госдолг снизится до 55, 8% ВВП в этом году – Нацбанк

Национальный банк ожидает снижение государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП, при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Указывается, что для снижения уровня государственного и гарантированного государством долга и удержания его ниже 60% ВВП, стоит соблюдать взвешенную фискальную политику в условиях роста экономики и низкой волатильности обменного курса.

По оценкам НБУ, за первые два месяца этого года долг снизился до 58,4% ВВП, составляя в абсолютном выражении 2,55 трлн грн, это 36,5% – в нацвалюте и 63,5% – в иностранной валюте.

Нацбанк заявляет, что для оживления экономики и преодоления пандемии, в текущем году правительство будет сохранять значительный дефицит бюджета (по оценкам НБУ - 4% ВВП, 200,2 млрд грн).

"Однако в дальнейшем в условиях устойчивого роста экономики государственные стимулы уменьшатся, что позволит постепенно улучшать долговую позицию. Соответственно в 2022-2023 годах ожидается сокращение дефицита до 3% ВВП (165 млрд грн в 2022 и 181,9 млрд грн в 2023 гг)", - указано в отчете.

Согласно ему, Нацбанк не ожидает в ближайшие три года финансирования НАК "Нафтогаз Украины" и докапитализации госбанков. А объемы предоставления госгарантий, по его оценкам, сократятся с 80 млрд грн в этом году до 34,4 млрд грн в следующем и 36,8 млрд грн – в 2023 году.

Напоминаем:

Доля госдолга в ВВП Украины выросла на 12,5% в прошлом году.

Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 31 января составляет 2,56 трлн грн, или 90,7 млрд долларов в эквиваленте - за месяц он увеличился на 6,34 миллиарда гривен.



