Официальный курс: гривня немного ослабла к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 22 апреля на уровне 28,06 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,70 грн (на 21 апреля - 33,74 гривни).

Напоминаем:

20 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,00 – 28,02 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 21 апреля на уровне 28,01 гривни.

21 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

21 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,09 гривни.

Экономическая правда