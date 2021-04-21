Официальный курс: гривня немного ослабла к доллару
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 22 апреля на уровне 28,06 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,70 грн (на 21 апреля - 33,74 гривни).
Напоминаем:
20 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,00 – 28,02 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 21 апреля на уровне 28,01 гривни.
21 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.
21 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,09 гривни.
Экономическая правда
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