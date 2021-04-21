Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
21 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,09 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,01 - 28,02 гривни;
Евро - 33,70 - 33,73 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,92 - 28,10 гривни. Евро покупают по 33,41 гривни, продают по 33,77 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,96 - 28,04 гривни, евро - 33,55 - 33,65 гривни.
Напоминаем:
20 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,00 – 28,02 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 21 апреля на уровне 28,01 гривни.
21 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.
Экономическая правда
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