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Курс гривни к доллару почти не изменился

Вторник, 20 апреля 2021, 20:30
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 21 апреля на уровне 28,01 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,74 грн (на 20 апреля - 33,71 гривни).

Напоминаем:

20 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

20 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,00 – 28,02 гривни.

Экономическая правда

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