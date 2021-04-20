Гривня немного ослабилась на закрытии межбанка
Вторник, 20 апреля 2021, 17:55
20 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,00 – 28,02 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,00 – 28,02 гривни;
Евро - 33,71 - 33,73 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 апреля на уровне 27,98 гривни.
20 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Экономическая правда
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