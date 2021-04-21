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Курс валют на 21 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 21 апреля 2021, 11:15
 

21 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,01 - 28,02 гривни;

Евро - 33,73 - 33,75 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,86 - 28,05 гривни. Евро покупают по 33,39 гривни, продают по 33,77 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,90 - 27,97 гривни, евро - 33,48 - 33,61 гривни.

Напоминаем:

20 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,00 – 28,02 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 21 апреля на уровне 28,01 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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