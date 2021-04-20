Новости 20 апреля: Украине грозит дефицит дизтоплива, цены на квартиры растут

О дефиците дизтоплива. Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, которое совпадает с остановкой в поставках из заводов российской "Роснефти".

О ценах на квартиры. Цены на квартиры в Украине в первом квартале 2021 года выросли в среднем на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О поездах. Капитальный ремонт двухэтажных поездов Skoda выполняется по графику, первый из двух поездов компания получит до конца этого года.

О прибыли НБУ. Нацбанк перечислит 24,43 млрд грн прибыли в госбюджет в 2021 году - таким образом, НБУ планирует перечислить на 8,6 млрд гривень меньше, чем это установлено законом о госбюджете-2021 (33 млрд грн).

О 8 тысячах. ФОПы и наемные работники из регионов, которые уже вышли из "красной" зоны карантинных ограничений, также смогут получить по 8 тыс грн.

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