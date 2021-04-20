В УЗ рассказали, когда планируют завершить ремонт двухэтажных поездов Skoda

Капитальный ремонт двухэтажных поездов Skoda выполняется по графику, первый из двух поездов компания получит до конца этого года.

Об этом заявил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По словам Юрика, все работы по ремонту поездов Skoda выполняются в коллаборации с собственным предприятием - Киевский электровагоноремонтный завод - и чешским заводом-изготовителем Skoda в Чехии.

"Такое партнерство позволяет удешевить и локализовать значительную часть ремонтных работ, которая может быть выполнена в Украине. При этом осуществить работу над ключевыми узлами, агрегатами и моторными тележками силами производителя. Средства на восстановление этих поездов мы предусмотрели в финплане на этот год", - заявил Юрик.

"Укрзализныця при отсутствии форс-мажоров, связанных с карантинными ограничениями, планирует получить первый из двух поездов уже к концу 2021 года, а второй - в начале 2022 года.

Сейчас идет ремонт кузовов, рам тележек необмоторених вагонов, кровельного оборудования, токоприемников, кондиционеров, дверных систем, туалетов и системы водоснабжения, внутрисалонного оборудования, прибора безопасности, радиостанции, систем управления и др.

Будет модернизирована система видеонаблюдения, а прожекторы и освещения салона станут светодиодными. Для удобства пассажиров также будет добавлены розетки с USB-разъемами", - добавили в УЗ.

"Для выполнения части работ присоединятся украинские предприятия на условиях субподряда, а также будут получены консультации от чешской стороны, ведь это первый капитальный ремонт поездов такого класса в Украине.

Моторные тележки вагонов электропоезда будут отправлены непосредственно в Skoda Transportation Group - так же, например, осуществлялся аналогичный ремонт моторных тележек Литовской железной дороги, ведь это является международной практикой ", - заявили в пресс-службе.

Кроме этого, Укрзализныця рассматривает варианты маршрутов, на которых можно задействовать два скоростных поезда производства чешской Skoda после их ремонта. Среди них восстановление маршрута Киев - Харьков - Киев, Киев - Тернополь - Киев и организация нового маршрута Киев - Винница - Киев.

Окончательный выбор объявят после завершения ремонта и испытательного рейса первого электропоезда.

Напомним:

Поезда Skoda EJ675 приобрели еще перед чемпионатом по футболу Евро-2012. С тех пор их полноценный капитальный ремонт не проводился.

Электропоезда является двухсистемными (курсируют электрифицированными участками на постоянном и переменном токе), каждый состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 636 мест, из них 46 - первого класса, 590 - второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км/ч.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця планирует провести капитальный ремонт двух электропоездов EJ675 Skoda City Elephant на собственных мощностях.

Экономическая правда