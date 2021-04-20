Нацбанк перечислит 24,43 млрд грн прибыли в госбюджет в 2021 году - таким образом, НБУ планирует перечислить на 8,6 млрд гривен меньше, чем это установлено законом о госбюджете-2021 (33 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Совет НБУ 20 апреля утвердил консолидированную финансовую отчетность Нацбанка за 2020 год, которая была подтверждена независимой аудиторской фирмой ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги".

"По итогам 2020 года прибыль к распределению Национального банка составляет 40,7 млрд грн. Эта сумма традиционно в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" частично будет направляться в государственный бюджет Украины, частично - в общие резервы НБУ", - говорится в сообщении.

"В 2021 году Нацбанк перечислит в государственный бюджет 24,43 млрд грн своей прибыли. Соответственно государство получит практически на 2 млрд грн больше, чем Национальный банк ожидал, когда предоставлял в прошлом году прогнозную сумму для заложения в нынешний бюджет.

НБУ перечислит эти средства в соответствии с графиком, согласованным с Министерством финансов", - заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В НБУ напомнили, что прогнозируемая ранее Национальным банком прибыль к перечислению в госбюджет-2021 составляла 22,63 млрд грн.

"Остальная прибыль к распределению (16,3 млрд грн) будет направлена ​​на увеличение общих резервов центрального банка, которые согласно требованиям Закона Украины "О Национальном банке Украини" должны составлять 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств Национального банка", - пояснили в регуляторе.

Напомним, в законе о госбюджете на 2021 год предусмотрено, что НБУ по итогам 2020 года перечислит в бюджет не менее 33 млрд грн.

Напомним:

В ноябре в НБУ были удивлены увеличением суммы, которую должны перечислить в бюджет-2021.

"Позиция Нацбанка в этом вопросе остается неизменной: по закону мы можем перечислить в бюджет исключительно ту сумму, которая получится в результате подтверждения нашими аудиторами. Предварительно эта сумма была заявлена ​​22,6 млрд гривен", - заявил тогда глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Согласно прогнозу Национального банка, эта сумма будет (по итогам 2020 года, - ЭП) на уровне 21,6 млрд гривень. В законе стоит 33. Наш прогноз максимально приближен к реальности. Он еще может быть откорректирован за счет последних дней. Кроме того, его еще предстоит подтвердить заключением независимого аудитора и после этого перечислить в государственный бюджет.

В любом случае эта сумма не будет в полтора раза больше. Для нас это еще и вопрос нашей финансовой независимости", - добавил он.

Экономическая правда