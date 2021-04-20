Цены на квартиры выросли на 12% за год – Госстат
Цены на квартиры в Украине в первом квартале 2021 года выросли в среднем на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За год цены на первичном рынке выросли на 9,8%, на вторичном - на 12,4%.
Однокомнатные квартиры за этот период подорожали на первичном рынке на 10,8%, на вторичном – на 12,3%. Двухкомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 7,9%, на вторичном – на 13,1%. Трехкомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 11,7%, на вторичном – на 11,8%.
По сравнению с четвертым кварталом 2020 года средняя цена на квартиры выросла на 5,6%.
Напоминаем:
По данным Lun.ua, в марте 2021 года средняя стоимость квадратного метра в жилых комплексах комфорт-класса составляла 890 долларов.
По данным портала 100realty, в марте 2021 года средняя стоимость квадратного метра в жилых комплексах комфорт-класса составляла 28,2 тыс грн или около 1 тыс долларов.
Главный архитектор архитектурного бюро "Архиматика" Дмитрий Васильев считает, что стоимость квадратного метра в жилье "хорошего" комфорт-класса до конца 2021 года повысится до 2 тысяч долларов.
Подробнее читайте по ссылке: Дмитрий Васильев, Архиматика: Киевские районы, построенные в 2000-ых, превратятся в гетто
Экономическая правда
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