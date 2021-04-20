ФОПы из регионов, которые уже вышли из "красной зоны", также смогут получить по 8 тысяч
ФОПы и наемные работники из регионов, которые уже вышли из "красной" зоны карантинных ограничений, также смогут получить по 8 тыс грн.
Об этом на брифинге заявил заместитель миниср социальной политики Виталий Музыченко.
"Законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, которые проживают или осуществляют деятельность в регионах, в которых были или есть введеные карантинные ограничения "красной зоны" именно государственной комиссией", - пояснил он.
Поэтому, по его словам, регионы, которые в феврале-марте вошли в "красные зоны", но на сегодня уже оттуда вышли, также имеют право на получение помощи.
Музыченко добавил, что в этих регионах срок выплат такой же, как и в областях, которые сейчас находятся в "красных зонах".
Напоминаем:
ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".
Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.
9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.
Экономическая правда
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