ФОПы из регионов, которые уже вышли из "красной зоны", также смогут получить по 8 тысяч

ФОПы и наемные работники из регионов, которые уже вышли из "красной" зоны карантинных ограничений, также смогут получить по 8 тыс грн.

Об этом на брифинге заявил заместитель миниср социальной политики Виталий Музыченко.

"Законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, которые проживают или осуществляют деятельность в регионах, в которых были или есть введеные карантинные ограничения "красной зоны" именно государственной комиссией", - пояснил он.

Поэтому, по его словам, регионы, которые в феврале-марте вошли в "красные зоны", но на сегодня уже оттуда вышли, также имеют право на получение помощи.

Музыченко добавил, что в этих регионах срок выплат такой же, как и в областях, которые сейчас находятся в "красных зонах".

Напоминаем:

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

Экономическая правда