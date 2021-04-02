Гривня ослабла на закрытии межбанка
2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,04 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,01 - 28,04 гривни;
Евро - 32,93 - 32,95 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,79 - 28,00 гривни. Евро покупают по 32,61 гривни, продают по 32,97 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,83 - 27,91 гривни, евро - 32,70 - 32,78 гривни.
Напоминаем:
2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 2 апреля на уровне 27,83 гривни.
1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.
Экономическая правда
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