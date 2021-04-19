От 1 миллиона дохода в месяц: В "дочке" "Нафтогаза" рассказали о планах на "трубу Медведчука"

В "Укртранснафте" обязуются обеспечить от 1,1 до 2,5 млн грн ежемесячного дохода государства от управления украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - с таким условием компания планирует подписать с АРМА договор на управление.

Об этом говорится в пресс-релизе "Нафтогаза".

"Для управления нефтепродуктопроводом Укртранснафта уже создала в своей организационной структуре отдельный департамент. В его состав вошли сотрудники Укртранснафты и ООО "ПрикарпатЗападтранс" - ведущие специалисты по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

Новый департамент подотчетен лично генеральному директору компании - Николаю Гавриленко. Такая структура позволит эффективно развивать новое направление деятельности компании благодаря оперативности принятия решений", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что для полноценного восстановления транспортировки нефтепродуктов магистральным трубопроводом необходимо урегулировать ряд вопросов нормативно-правового характера, в частности:

урегулировать на законодательном уровне возможность управляющего оформить разрешение на право пользования земельными участками, на которых расположены объекты части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", поскольку сейчас все документы на право пользования земельными участками оформлены на ООО "ПрикарпатЗападтранс";

получить разрешение от АМКУ на концентрацию и согласованные действия для управления трубопроводом;

получить от НКРЭКУ лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке нефтепродуктов, для чего совместно с НКРЭКУ урегулировать возможность отдельного порядка получения управляющим такой лицензии;

получить от Гостаможслужбы решение об открытии двух таможенных складов открытого типа для хранения нефтепродуктов, для чего необходима разработка и утверждение Министерством финансов Украины совместно с Государственной таможенной службой Украины изменений в Порядок предоставления складским объектам статуса "таможенный склад" и лишения такого статуса, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 16.07.2012 № 835, в части оснований, процедуры и перечень документов, необходимых для принятия решения о регистрации Управляющим таможенного склада для хранения нефтепродуктов для объектов магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление";

Чтобы сформировать такой план транспортировки, Укртранснафта планирует провести ряд переговоров с владельцами ресурса со стороны Республики Беларусь и Российской Федерации и заключить договоры о предоставлении АО "Укртранснафта" услуг по транспортировке дизельного топлива. Без наличия договорных отношений с владельцами ресурса, возобновление работы переданного в управление нефтепродуктопровода будет невозможным", - заявили в компании.

"Транспортировка - наш профильный бизнес. Тем более, часть нефтепродуктопровода проходит в одном технологическом коридоре с нефтепроводом "Дружба", поэтому определенные наши операционные расходы не возрастут.

Я уверен в высокой квалификации наших работников и нам удастся урегулировать и нормативные вопросы для скорейшего восстановления работы нефтепродуктопровода и создания стабильного источника доходов для бюджета Украины", - заявил генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко.

Справка:

Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина.

Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали

По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напоминаем:

Агентство по розыску и управления активами по результатам конкурса выбрало управляющим части нефтепровода "Самара – Западное направление" дочку "Нафтогаза" - "Укртранснафту".

Документы на конкурсном отборе управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" подали 2 компании.

Президент Владимир Зеленский заявил о возвращении в госсобственность решением СНБО части нефтепровода "Самара-Западное направление", в течение 2017-2019 годов было уничтожено 400 км нефтепровода.

"Дочка" Нафтогаза АО "Укртранснафта" принимает на временное ответственное хранение часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

На заседании 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение принять "неотложные меры" для возвращения нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая" в собственность Украины.

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Виктора Медведчука, а также компанию Интернешнл Трейдинг партнерс АГ. Третьим владельцем является "Нефтебитумный завод", который в 2019 году приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале "Прикарпатзагадтранс". Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей.

Экономическая правда