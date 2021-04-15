Новости 15 апреля: НБУ резко повышает учетную ставку и ухудшает прогноз роста экономики

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

О падении рубля. Курс российского рубля к доллару упал на торгах Московской биржи на фоне новостей о планах США ввести санкции против госдолга РФ.

О "Мотор Сичи". Контрольный пакет акций ПАО "Мотор Сич" продали в оффшорах за более 700 млн долл за счет предоставленных китайскими госбанками кредитов, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

О ВВП. Из-за потерь экономики, связанных с усилением и продолжением карантина, НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

О курсе валют. Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что после новостей об эскалации на границах Украины со стороны России спрос на покупку валюты со стороны нерезидентов вырос.

Эксклюзивы ЭП

Как банки будут арестовывать средства и всегда ли должники будут об этом знать заранее

Не позднее июля со счетов двух миллионов украинцев, которые имеют долги, начнется автоматическое списание средств. Как это будет происходить, всегда ли об этом можно будет узнать заранее, и можно ли этого избежать?(укр)

Стать гривней: как депутаты спасают валютных заемщиков

Те, кто до 2009 года оформили валютные кредиты, но из-за девальвации гривни не смогли их выплачивать, получили шанс выйти из долговой ямы. Обязательства по таким займам конвертируют в гривневые, а ставку ощутимо уменьшат. (укр)