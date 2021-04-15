Контрольный пакет акций ПАО "Мотор Сич" продали в оффшорах за более 700 млн долл с нарушениями - без разрешения АМКУ - за счет предоставленных китайскими госбанками кредитов, ведется уголовное расследование, окончательного решения по предприятию пока нет.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у нас в некоторой степени патовая ситуация", - заявил Арахамия, опровергнув сообщения о якобы предложении государством акций "Мотор Сич" Турции или каким-то другим инвесторам.

Он напомнил, что китайский покупатель пришел в АМКУ за разрешением через год после приобретения контрольного пакета, однако в ходе расследования АМКУ выяснилось, что акции покупали связанные лица, а значит, они должны были получить разрешение до сделки.

"Кто-то имеет 700 млн долл где-то в оффшорах. С этим придется разбираться, и точно в уголовной плоскости это будет происходить", - сказал Арахамия, добавив, что в Украине налоги не были уплачены.

Отвечая на вопрос, кто является китайским инвестором, нардеп сказал, что украинская сторона обращалась к китайским дипломатам, чтобы выяснить "это государственная история или частная".

"Еще через некоторое время оказалось, что те люди, которые покупали, сейчас с браслетами, с ограничением свободы находятся в Китае и обвиняются в растрате в особо крупных размерах, поскольку кредиторами этого соглашения были государственные банки, у которых возникли теперь претензии к этим людям, коорые без разрешения купили этот завод", - добавил Арахамия.

По его словам, Украина не хочет нарушить интересы китайских инвесторов, если это легитимные инвесторы, пока арестованы акции, а любых других решений не принято.

По его словам, сейчас стоит задача максимально поддерживать предприятие в исполнении контрактов и получении новых.

Напоминаем:

23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о мерах защиты национальных интересов в сфере авиационных двигателей.

На заседании СНБО приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" "в законный способ в ближайшее время", люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".

В "Слуге народа" обсуждают и нарабатывают текст законопроекта о национализации ПАО "Мотор Сич", заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Китайский инвестор "Мотор Сичи" назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.

Министерство иностранных дел Украины получило ноту от правительства Китая из-за введения СНБО санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи", об этом 1 февраля сообщило издание ZN.UA, информацию подтвердили источники ЭП в МИД.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала никаких признаков законной деятельности по созыву и намерению проведения общего собрания акционерного общества "Мотор Сич".

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