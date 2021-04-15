Рубль упал к доллару и евро на фоне новостей о новых санкциях США

Курс российского рубля к доллару упал на торгах Московской биржи на фоне новостей о планах США ввести санкции против госдолга РФ.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:10 курс доллара вырос до более 77 рублей, евро - до 92,3 рубля. Обе валюты подорожали на более чем 1,5%.

По состоянию на 11:33 курс доллара составил 76,84 рублей, евро - 92,02 рублей.

Напомним:

Источники Reuters сообщают о введении Соединенными Штатами новых санкций против России за "вмешательство в выборы и кибератаки".

Российский рубль замтно ослаб на фоне усиления геополитической напряженности - стягивание РФ войск на границе с Украиной и перспектива новых санкций США нерируют инвесторов.

Экономическая правда