Рубль упал к доллару и евро на фоне новостей о новых санкциях США
Курс российского рубля к доллару упал на торгах Московской биржи на фоне новостей о планах США ввести санкции против госдолга РФ.
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 10:10 курс доллара вырос до более 77 рублей, евро - до 92,3 рубля. Обе валюты подорожали на более чем 1,5%.
По состоянию на 11:33 курс доллара составил 76,84 рублей, евро - 92,02 рублей.
Напомним:
Источники Reuters сообщают о введении Соединенными Штатами новых санкций против России за "вмешательство в выборы и кибератаки".
Российский рубль замтно ослаб на фоне усиления геополитической напряженности - стягивание РФ войск на границе с Украиной и перспектива новых санкций США нерируют инвесторов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua