В Нацбанке рассказали, как эскалация на границах Украины повлияла на валютный рынок



Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что после новостей об эскалации на границах Украины со стороны России спрос на покупку валюты со стороны нерезидентов вырос.

Об этом он рассказал во время пресс-брифинга по решению правления НБУ по монетарной политике.

Шевченко отметил, что до новостей об эскалации на востоке Украины нерезиденты довольно активно покупали ОВГЗ "даже несмотря на временные задержки пересмотра программы с МВФ".

После новостей, продолжает глава регулятора, "мы почувствовали дополнительный спрос со стороны нерезидентов на покупку валюты". Следовательно, Нацбанк проводил интервенции на валютном рынке, благодаря чему удалось сгладить спрос.

Глава НБУ подчеркнул, что регулятор имеет достаточно резервов для сдерживания дополнительного спроса на валюту. Он добавил, что в дальнейшем эскалация на границах Украины будет рассматриваться одним из предположений нашего макропрогноза.

Напоминаем:

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Через потери экономики, связанные с усилением и продолжением карантина, НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

Экономическая правда