Рада предоставила финансирование Минагрополитики

Верховная Рада на заседании 15 апреля приняла в целом закон, которым разблокировала работу Министерства агрополитики и направила на него 6,86 млрд грн.

Об этом говорится в документах к законопроекту.

По результатам голосования законопроект принят во втором чтении и в целом 275 голосами "за".

Данным законом происходит перераспределение расходов с Минэкономики и Министерства окружающей среды, в результате чего Минагрополитики получит финансирование в год объемом 6,86 млрд грн.

У Минэкономики заберут 6,44 млрд грн, а у Министерства окружающей среды - 0,43 млрд грн.

В том числе, к Минагрополитики перейдут расходы по статье поддержки сельхозпроизводителей объемом 4,5 млрд грн, которые ранее закреплялись за Минэкономики.

Ни одну предложенную поправку в парламентском зале не поддержали.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 30 марта поддержала законопроект №5197-2, которым перераспределяются средства, предусмотренные в госбюджете на 2021 год для Минэкономики и Министерства окружающей среды, на финансирование деятельности Министерства аграрной политики.

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что работа министерства в полноценном режиме начнется с 1 марта.

Правительство приняло постановление № 1344 от 28 декабря 2020 - она предусматривает, что восстановление МинАПК должна завершиться до 1 февраля 2021 года. Постановление вступило в силу с 6 января 2021 года.

Верховная Рада поддержала назначение председателя Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Восстановление работы профильного аграрного министерства состоится в начале 2021 года, заявлял ранее премьер Денис Шмыгаль.

Экономическая правда