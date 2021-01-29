Робота МінАПК у повноцінному режимі почнеться з 1 березня – міністр

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що робота міністерства у повноцінному режимі почнеться з 1 березня.

Про це він сказав на пресконференції "Дорожня карта земельної реформи в Україні. Розвиток економіки".

"Згідно з постановою №1344 від 28 грудня 2020 року, його реалізація повинна була початися з 1 лютого, але в зв'язку з бюрократичними перешкодами і деякими блокуваннями почне з 1 березня, і це буде визначено безпосередньо постановою", - пояснив міністр.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив постанову № 1344 від 28 грудня 2020 року - вона передбачає, що відновлення МінАПК має завершитися до 1 лютого 2021 року. Постанова вступила в дію з 6 січня 2021 року.

Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року, заявляв раніше прем'єр Денис Шмигаль.

Економічна правда