Відновлення МінАПК відбудеться до 1 лютого – постанова Кабміну

Уряд ухвалив постанову № 1344 від 28 грудня 2020 року - вона передбачає, що відновлення МінАПК має завершитися до 1 лютого 2021 року. Постанова вступила в дію з 6 січня 2021 року.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд постановив відмінити рішення про реорганізацію МінАПК шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Також вказаним відомствам доручили у місячний строк підготувати і внести на розгляд уряду проєкти положень про відповідні центральні органи виконавчої влади, а також пропозиції щодо внесення змін до актів, що випливають із цієї постанови.

За словами голови Мінагрополітики Романа Лещенка, постанова уряду № 1344 вступила дію з 6 січня 2021 року.

"Найближчим часом Міністерство аграрної політики та продовольства буде повністю відновлене і вже розпочне роботу", - написав Лещенко у Facebook.

"Попереду багато завдань та викликів, над якими потрібно працювати: це і формування дієвої стратегії розвитку галузі на найближчі 10 років, і поступальний рух земельної та аграрної реформи, запуск прозорого державного реєстру одержувачів бюджетної підтримки, впровадження повноцінного агрострахування, комплексне вирішення проблеми зрошення та залучення інвестицій для таких проектів, врегулювання складних викликів в біобезпеці і якості продовольства.

Принципи моєї роботи будуть незмінними: будемо впроваджувати всі проекти швидко та ефективно, якими б амбітними вони не здавались. Тепер аграрії мають свій голос в уряді. Я вірю, що нам все вдасться", - додав він.

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року, заявив раніше прем'єр Денис Шмигаль.

Економічна правда