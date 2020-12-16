Шмигаль: Відновлення роботи МінАПК очікується на початку 2021 року
Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"Цього тижня активно тривають дискусії щодо можливої кадрової ротації в уряді. Дійсно, найближчим часом плануються нові призначення по кільком міністерствам.
Верховна Рада нещодавно прийняла закон, який обмежує функціонал та роботу в.о. міністрів і ми не можемо залишити такі важливі галузі, як енергетика та освіта, без повноцінного управління", - сказав Шмигаль.
"З повагою до рішення Ради я пропонуватиму кандидатури відповідних міністрів. Також тривають дискусії щодо призначення очільника аграрного міністерства. Україна має потужний агросектор, тому я з перших місяців роботи нашого уряду говорив про необхідність відновлення роботи профільного аграрного міністерства", - підкреслив прем'єр.
"На початку наступного року можна очікувати, що відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства", - додав він.
Нагадаємо:
За даними співрозмовників УП у "Слузі народу", на очільника МінАПК очікується призначення чинного голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка.
Главою Мінекології може стати Роман Опімах, голова Державної служби геології та надр.
Економічна правда
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