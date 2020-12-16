Шмигаль: Відновлення роботи МінАПК очікується на початку 2021 року

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Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Цього тижня активно тривають дискусії щодо можливої кадрової ротації в уряді. Дійсно, найближчим часом плануються нові призначення по кільком міністерствам.

Верховна Рада нещодавно прийняла закон, який обмежує функціонал та роботу в.о. міністрів і ми не можемо залишити такі важливі галузі, як енергетика та освіта, без повноцінного управління", - сказав Шмигаль.

"З повагою до рішення Ради я пропонуватиму кандидатури відповідних міністрів. Також тривають дискусії щодо призначення очільника аграрного міністерства. Україна має потужний агросектор, тому я з перших місяців роботи нашого уряду говорив про необхідність відновлення роботи профільного аграрного міністерства", - підкреслив прем'єр.

"На початку наступного року можна очікувати, що відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства", - додав він.

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Економічна правда