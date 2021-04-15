Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки минимум до 7%

НБУ 15 апреля повысит учетную ставку еще минимум на 50 б.п. - до 7% годовых, это повышение будет не последним в этом году.

Так ввважае большинство банкиров, опрошенных агентством "Интерфакс-Украина".

"На этой неделе Нацбанк поднимет учетную ставку до 7%. Потребительские цены выросли, а годовая инфляция ускорилась до 8,5%, что значительно выше цели НБУ 5%.

Поэтому, с высокой вероятностью, учетная ставка вырастет с последующим прогнозом роста до 7,5%", - заявил директор департамента казначейства "Идея Банка" Ярослав Кабин.

При этом, главный экономист "Креди Агриколь Банка" Александр Печерицын также ожидает, что НБУ продолжит серию постепенного повышения ставки для противодействия росту инфляции, повысив ставку на 50 б.п.

"В то же время такое повышение должно быть сбалансированным, чтобы не предоставлять экономике ложного сигнала о начале жесткой монетарной политики", - добавил он.

Глава правления "Кредитвест Банка" Игорь Тихонов согласен с мнением о повышении ставки до 7% с целью сдерживания инфляции, указав на ограниченность "пространства для маневра" НБУ в части повышения ставки из-за усиления противоэпидемических ограничений и мировой конъюнктуры.

"Рекордные цены на металл и продовольствие, высокая стоимость энергоресурсов в значительной степени влияют на цены, включенные в расчет инфляции. В этом контексте эффективность монетарных мер НБУ сильно ограничена", - добавляет Тихонов.

С ним соглашается директор департамента казначейских-инвестиционных услуг "Укрэксимбанка" Антон Болдырев.

"Минэкономики прогнозировало падение ВВП до 3% в первом квартале. Также мы видим, что экономика приспособилась к ограничениям, можно отметить минимальные влияния на экспортные отрасли, такие как металлургия, агро.

Но поскольку сейчас большинство областей Украины находится в красной зоне, а вакцинация остается медленной, мы считаем, что бизнесу и населению будет необходима поддержка", - отметил он.

Эксперт считает, что НБУ может продолжить цикл повышения ставок для того, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон (5% + -1 п.п.).

"Мы ожидаем, что учетная ставка будет повышена на 50 б.п. - до 7%. При этом существует высокая вероятность того, что голоса разделятся, и несколько членов комитета монетарной политики проголосуют за большее повышение", - прогнозирует главный менеджер по макроэкономическому анализу "Райффайзен Банка Аваль" Сергей Колодий.

По его словам, с учетом того, что основные факторы ускорения инфляции в 2021 году уже реализовались, не стоит ожидать более существенного повышения ставки, однако высока вероятность того, что она будет увеличена на 50 б.п. и на следующих двух заседаниях (17 июня и 22 июля).

В то же время некоторые банкиры от НБУ ожидают более динамичного повышения ставки.

"В частности, начальник аналитического отдела "Альфа Банка" Алексей Блинов прогнозирует повышение ставки на 100 б.п. - до 7,5% годовых", - говорится в сообщении.

"Значительную роль в недавнем ускорении инфляции играют экзогенные и регуляторные факторы, что существенно ограничивает потенциал управления инфляцией с помощью учетной ставки.

В связи с этим наиболее вероятно, что монетарная реакция на инфляцию будет оставаться сдержанной, и "канонический" подход подавления инфляции положительной реальной ставкой так и не будет применен", - отметил аналитик.

В то же время директор департамента стратегического управления банка "Пивденный" Дмитрий Чичкаленко допускает повышение учетной ставки до 7,0-7,5% на этой неделе и до 8% к концу года.

"Хотя рост инфляции и было предсказуемым, однако темпы оказались выше, чем ожидало большинство участников рынка. При таких условиях для сдерживания повышения инфляционных ожиданий НБУ будет более решительно повышать ставку", - добавил эксперт.

Напомним:

В марте правление Нацбанка приняло решение о повышении учетной ставки до 6,5% с учетом ускоренной инфляции в начале 2021 года, регулятор готов при необходимости повышать ставку дальше.

Во время дискуссии членов комитета по монетарной политики НБУ по учетной ставки 3 марта повышение ставки с 6 до 6,5% поддержали 6 из 8 присутствующих членов комитета.

Аналитики J.P. Morgan подтвердили прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на 5,6% и ожидают повышения учетной ставки до 7%.