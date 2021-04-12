Новости 12 апреля: убытки Укрэнерго, первые поезда на водороде

О водороде: Четыре французских региона подписали контракт на закупку у машиностроительной компании Alstom первых 12 поездов, работающих на водородных топливных элементах

Об Укрэнерго: По итогам 2020 года частное акционерное общество "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получило чистый убыток на сумму 27,5 млрд грн.

Об электромобилях: Компания "Ниссан Мотор Украина" сообщила об официальном старте продаж этого лета Nissan Leaf - одного из самых популярных электромобилей в мире.

Об инвестициях: Техническая компания Huawei инвестирует в исследования беспилотных и электроавто миллиард долларов - хочет конкурировать с Tesla и Xiaomi

Об IT: В Украине насчитывается 212 547 ФЛП, которые работают в сфере IT - за год их количество выросло на 29 111 человек (на 16%).

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Полтора года назад заработал закон о концессии. Что это изменило?

30 октября 2019 года в Украине вступил в силу закон о концессии. Как он изменил правила игры на рынке и позволит обновить инфраструктуру в стране?