Новости 12 апреля: убытки Укрэнерго, первые поезда на водороде
О водороде: Четыре французских региона подписали контракт на закупку у машиностроительной компании Alstom первых 12 поездов, работающих на водородных топливных элементах
Об Укрэнерго: По итогам 2020 года частное акционерное общество "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получило чистый убыток на сумму 27,5 млрд грн.
Об электромобилях: Компания "Ниссан Мотор Украина" сообщила об официальном старте продаж этого лета Nissan Leaf - одного из самых популярных электромобилей в мире.
Об инвестициях: Техническая компания Huawei инвестирует в исследования беспилотных и электроавто миллиард долларов - хочет конкурировать с Tesla и Xiaomi
Об IT: В Украине насчитывается 212 547 ФЛП, которые работают в сфере IT - за год их количество выросло на 29 111 человек (на 16%).
Эксклюзивы ЭП:
Полтора года назад заработал закон о концессии. Что это изменило?
30 октября 2019 года в Украине вступил в силу закон о концессии. Как он изменил правила игры на рынке и позволит обновить инфраструктуру в стране?
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua