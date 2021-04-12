За рік IT-ФОПів стало на 16% більше – дослідження

В Україні нараховується 212 547 ФОПів, які працюють у сфері IT - за рік їхня кількість зросла на 29 111 осіб (на 16%).

Про це повідомляє видання DOU.UA з посиланням на дані Мін'юсту та дані опитування українських ІТ-спеціалістів.

"Темпи приросту дещо впали, якщо порівнювати з 2018-2020 роками, коли кількість ФОПів в українському ІТ збільшувалася на 20–22% щороку.

2020-й був не вельми вдалий для українських ФОПів: їх загальна кількість в Україні зменшилась на 2%", - йдеться у повідомленні.

Видання пояснило спосіб підрахунку IT-ФОПів.

"Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань доступний для публічного користування і завантаження.

Ми шукали в реєстрі ФОПів записи з дійсною реєстрацією, в яких основним видом діяльності був вказаний один пункт із цього списку:

62.01 Комп’ютерне програмування;

62.02 Консультування з питань інформатизації;

62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням;

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність;

58.21 Видання комп’ютерних ігор;

58.29 Видання іншого програмного забезпечення;

63.12 Веб-портали (цей код КВЕД ми додали до переліку цього року).

Не основні види діяльності представлено у непридатному для машинної обробки вигляді, тому ми не могли врахувати тих IT-спеціалістів, які працюють не за основним КВЕДом. Також, очевидно, не врахували айтішників, які працюють не як ФОПи", - додали в DOU.UA.

При цьому, регіональну прив’язку встановлювали на основі офіційної адреси державної реєстрації, актуальної фактичної адреси ФОПа у реєстрі немає. Прив’язка до міст і регіонів - на основі поштового індексу з адреси.

Зазначається, що на момент розрахунків найновішою версією реєстру була версія від 15 березня 2021 року.

"Дані про населення областей і міст взяли із сайту ukrcensus.gov.ua станом на 1 лютого 2021 року.

Інформації про дату реєстрації конкретного ФОПа немає, тому за основу для розрахунків динаміки брали дату оприлюднення кожної версії реєстру.

Для доповнення даних статистики ми використовуємо дані опитування українських ІТ-спеціалістів, що проводилося DOU в червні 2020 року через онлайн-анкетування. В ньому взяли участь 12 855 осіб. З даних опитування ми отримали частку ІТ-спеціалістів, які працюють як ФОПи, та використали цю інформацію для оцінювання загальної чисельності ІТ-спеціалістів в Україні", - йдеться у поясненні.

Зазначається, що найпопулярнішим кодом КВЕД, який визначає основну сферу діяльності ІТ-спеціаліста, зареєстрованого як ФОП, лишається "62.01 Комп’ютерне програмування".

За рік кількість спеціалістів, зареєстрованих за цим кодом, збільшилася на 19,5 тисячі осіб і становить 143 549 людей.

Також у топ-3 популярності КВЕДів - "62.02 Консультування з питань інформатизації" та "63.11 Оброблення даних", за якими працюють 30,6 та 25,9 тисячі ІТ-спеціалістів відповідно.

Найбільше IT-ФОПів в Києві і області.

Найбільший приріст кількості зареєстрованих як ФОП ІТ-спеціалістів зафіксували в Закарпатській, Одеській, Рівненській та Запорізькій областях: тут їх стало більше на понад 20% за рік.

"Найменше, якщо не враховувати АРК та Луганську область, зросла кількість зареєстрованих ІТ-ФОПів у Миколаївській і Харківській областях (на 12,5% та 12,8% відповідно проти загального по країні збільшення на 15,9%).

Також нижчі від середніх темпи збільшення кількості ФОПів демонструють Дніпропетровська та Вінницька області (на 14,2% та 14,7% відповідно)", - зазначає DOU.UA.

При цьому, 27% усіх зареєстрованих як ФОП ІТ-спеціалістів становлять жінки, що на 1 в.п. більше, ніж рік тому.

Найбільша частка жінок серед ІТ-ФОПів у Львівській та Харківській областях (31% та 29% відповідно).