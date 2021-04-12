"Укренерго" отримало 27,5 мільярдів збитків у 2020 році

За підсумками 2020 року приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" отримало чисті збитки на суму 27,5 млрд грн.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану компанії, повідомляє Марлін.

Натомість в 2019 році "Укренерго" отримало 1,86 млрд грн чистого прибутку, а в 2018 році прибуток склав 2,6 млрд грн.

"ПрАТ "Укренерго" спеціалізується на виконанні функцій системного оператора з передачі електроенергії.

Марлін звернувся до Мінфіну, яке володіє акціями приватного товариства щодо вжитих заходів для подолання мільярдних збитків за 2020 рік. У Міністерстві фінансів відповіли, що було погоджено надання державних гарантій на кредитні кошти з метою погашення заборгованості перед виробниками зеленої енергетики", - йдеться у повідомленні.

"Комітет Верховної ради України з питань бюджету ухвалив рішення погодити надання у 2020 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами, сума яких не перевищує 11,3 млрд гривень, що залучаються "Укренерго" у банків державного сектору з метою погашення заборгованості перед державним підприємством "Гарантований покупець", - повідомили у Мінфіні.

Серед основних причин падіння доходів на прикладі показників за 4 квартал в "Укренерго", зокрема, називають рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - НКРЕКП.

За рахунок встановлених тарифів:

на послугах диспетчеризації компанією "Укренерго" недоотримано 1,2 млрд грн доходів;

за електроенергію на балансуючому ринку недоотримано 1,4 млрд грн доходів;

від виконання спецобов’язків недоотримано 11,1 млрд грн.

Згідно фінансового звіту компанії за 2020 рік, усього кредиторська заборгованість сягнула 17,9 млрд грн.

Головою правління ПрАТ "Укренерго" у серпні 2020 року був призначений Володимир Кудрицький.

Згідно інформації до фінплану на 4 квартал, "Укренерго" середньомісячні витрати компанії на оплату праці Кудрицького протягом 2020 року склали 1,085 млн грн, з яких: 497 тис посадовий оклад, 567 тис грн - преміювання, 21 тис грн - інші заохочення.

Середньомісячні витрати на одного управлінця середньої ланки приватного товариства складають 48,6 тис грн. Такі ж витрати на одного працівника сягнули 27,3 тис грн.

У грудні 2019 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки", яким, зокрема, уряду доручалося опрацювати питання щодо забезпечення енергетичної стійкості України та прийняти рішення.

Економічна правда