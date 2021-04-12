Техгіганти та авторинок: Huawei інвестує мільярд доларів в електрокари

Технічна компанія Huawei інвестує у дослідження беcпілотних та електроавтівок мільярд доларів – хоче конкурувати з Tesla та Xiaomi.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі технології Huawei у напрямкові електрокарів дозволяють автівкам долати відстань понад 1000 кілометрів без втручання людини, заявив очільник компанії Ерік Сю.

Спершу Huawei планує співпрацювати з трьома автовиробниками заради втілення проєкту автопілотних автівок та обмежуватиме коло потенційних партнерів. Наразі це BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. та Guangzhou Automobile Group Co.

У компанії інвестиції у беcпілотники називають однією з найбільших від Huawei.

"У Китаї щороку додається 30 мільйонів автомобілів, їхня кількість продовжує зростати. Навіть у разі, якщо ми не виходитимемо на ринок за межами Китаю, ми можемо заробити у середньому 10 тисяч юанів з кожного автомобіля, що продається в Китаї. Це вже дуже великий бізнес для Huawei", – додав Сю.

Ринок електрокарів Китаю зростає дедалі більш швидкими темпами: лише цьогоріч продажі можуть зрости на понад 50%, оскільки споживачі приходять на "зелені" автівки, витрати на виробництво яких скорочуються.

Arcfox αS HBT, перша модель створена у рамках партнерства з китайським виробником електромобілів буде представлена на Auto Shanghai у квітні цьогоріч.

Нагадуємо:

Китайський техногігант Huawei планує випускати електромобілі під своїм брендом та може випустити деякі моделі вже цього року.

Економічна правда





