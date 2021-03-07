Новости выходных: "Газовая драма" в Донецкой области, в ГТС рассказали о сценариях, если российский газ пойдет в обход Украины

О провайдере из РФ. Российский провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров Selectel планирует выход на украинский рынок.

Об итогах февраля для ГТС. : Транзит газа в Европу снизился на четверть. В феврале 2021 он составил 2906 млн куб. м, это на 25% меньше, чем в январе.

О "Nord Stream 2". Глава ГТС Сергей Макогон рассказал о сценариях в случае достройки "Nord Stream 2", если российский газ пойдет в обход Украины.

О программе "Доступная ипотека 7%". Министр финансов Сергей Марченко заявил, что к государственной программе "Доступная ипотека 7%" могут присоединиться еще 12 банков.

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