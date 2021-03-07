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Итоги февраля для ГТС: транзит снизился на четверть

Воскресенье, 7 марта 2021, 12:10
 

Транзит газа в Европу в феврале 2021 составил 2906 млн куб. м, это на 25% меньше, чем в январе.

Об этом сообщается на сайте оператора ГТС.


"На динамику повлияла рыночная конъюнктура в странах ЕС: в связи с повышенным спросом и волатильностью цен трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ", - говорится в сообщении.

Суммарно в январе-феврале 2021 объемы транзита составляли 6769 млн куб.  м газа.  Из них в западном направлении ОГТСУ протранзитував 6111 млн куб.  м газа:

  • в Польшу - 684 млн куб. м,
  • в Словакию - 3811 млн куб. м,
  • в Венгрию - 1617 млн куб. м.

В южном направлении транзит составил 1090 млн куб. м: в Румынию - 309 млн куб. м, в Молдову - 781 млн куб.  м.

"Сейчас динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС основном выступает балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ в странах ЕС или технических ограничений других газопроводов", - подытожили в регуляторе.

Напоминаем:

Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром", заключенное в конце 2019 сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирования Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.

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Экономическая правда
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