"Nord Stream 2": в операторе ГТС рассказали о сценариях, если российский газ пойдет в обход Украины

Глава ГТС Сергей Макогон рассказал о сценариях в случае достройки "Nord Stream 2", если российский газ пойдет в обход Украины.

Его интервью в экономической газете Венгрии "Вилаггаздашаг" опубликовано на странице посольства Украины в Facebook.

"Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине - самый крупный внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе размером 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, поэтому услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае ", - отметил Макогон.

По его словам, транзитные мощности будут оптимизированы, ведь тогда не будет возможности позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита.

"Мы должны обеспечить экономически целесообразный тариф как для наших внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов. Это значит, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие постепенно выводить из эксплуатации", - подчеркнул он.

Поэтому в случае полного отказа от транзита по территории Украины - уже нельзя будет воспринимать ГТС как доступный запасной вариант. "Это не было бы ни справедливой, ни реалистичной позицией", - подытожил глава ГТС.

Также, по его словам, в случае остановки транзита - европейские страны столкнутся с потерей гибкости украинской ГТС, хотя она была запроектована для быстрого обеспечения дополнительного спроса в ЕС.

"Даже путем увеличения в сутки транзита на 150-200 млн куб. м. Северные и Турецкий потоки не имеют такой гибкости, поэтому ЕС нужно будет вкладывать миллиарды евро в строительство новых газохранилищ и СПГ терминалов ради своей энергетической безопасности", - уточнил он.

Напоминаем:

Ранее, Вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ответом Украины на возможное завершение "Северного потока-2" может стать полная интеграция в европейский энергорынок.

Немецкая компания по добыче природного газа и сырой нефти Wintershall Dea, которая является одной из пяти участников проекта российского газопровода "Северный поток-2", заявила о прекращении финансирования из-за санкций США.

Ранее сообщалось, что крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США. Среди них называлась и "Munich Re".

Трубопровод закончен более чем на 90%, и компания "Газпром" и ее западные партнеры надеются закончить его в этом году.