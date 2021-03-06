Один из крупнейших провайдеров облачных сервисов в России планирует выход на украинский рынок

Российский провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров Selectel планирует выход на украинский рынок.

Об этом сообщил СЕО украинской GigaCloud Артем Коханевич на своей страничке в фейсбуке.

"В Украину выходит Селектел - один из крупнейших облачников в России! Оборот за 2020 более 40 млн долларов, как весь украинский рынок облаков. Про выход говорит, минимум, 2 публичных факта: эта информация есть в открытом отчете для инвесторов, плюс размещены вакансии BDM" - написал Коханевич.

"Согласно презентации Selectel для инвесторов, в планах компании – предоставление услуг облачной платформы в сторонних дата-центрах в Киеве, а также еще в одной локации Европы.

Помимо этого, в профессиональной соцсети LinkedIn размещена вакансия Business Development Manager Selectel в Киеве" - передает Интерфакс

Облачный оператор ООО "Селектел" зарегистрировано в сентябре 2008 года в Санкт-Петербурге, совладельцем и гендиректором является сооснователь "ВКонтакте" Лев Левиев.