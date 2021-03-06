Марченко о сотрудничестве с МВФ: Мы не рассматриваем вариантов, когда этого не будет

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не рассматривают сценариев, при которых не будет продлена сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова" Савика Шустера.

"Когда мы планировали бюджет этого года, мы предусматривали работу в программе МВФ. Мы не рассматриваем вариантов, когда этого не будет, но однозначно нам бы хотелось, чтобы это было как можно раньше", - сказал Марченко.

Министр финансов также заверил, что дефолта в Украине не будет.

Напоминаем:

Миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения, заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на средства МВФ и уверена в их получении в 2021 году.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украине будет трудно пройти 2021 год без транша МВФ, но его отсутствие не станет катастрофой.

Читайте также: МВФ уехал, но вы держитесь: почему Украина не получила денег и во что это выльется