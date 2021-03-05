Новый глава Нацкомиссии по ценным бумагам рассказал о приоритетах на должности

Новый глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов намерен сделать упор на развитие энергобирж и клиринга в сотрудничестве с рынком.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Товарные и особенно энергетические биржи, клиринг - это то, что будет интересно рынкк в первую очередь, то, на что я собираюсь сделать упор. Я вижу, что запрос и желание есть: и со стороны тех, кто готов заниматься организацией торгов, и со стороны тех, для кого эти торги организуются", - заявил Магомедов.

"Работы на этом новом для НКЦБФР направлении будет много, так как там - непаханое поле.

Если раньше комиссия "чистила" тех, кого она знала, то здесь нужно будет найти правильное решение, чтобы не вытряхнуть качественное и не оставить некачественное", - пояснил он.

По его словам, грамотные действия регулятора, который с 1 июля станет регулятором товарных бирж, и участников рынка могут дать хороший результат уже в краткосрочной перспективе.

Магомедов отметил, что на товарном рынке "есть жизнь" и торговля основным активом, поэтому нужно дополнить это развитием клиринга и бирж.

"Правильный механизм - тот, при котором это делают сами участники рынка, а не государство выступит каким создателем чего-то там", - сказал он.

Он считает, что инфраструктура фондового рынка - это бизнес, который должен быть и интересным для владельцев и инвесторов.

"Задача комиссии как регулятора - создать такие условия, чтобы в Украине это был интересный бизнес, куда будут приходить международные стейкхолдеры, куда будут вкладывать деньги даже частные инвесторы. Я против того, чтобы оперативно кого-то куда-то загонять, это все будет как "государственный телеканал": наверное, смотреть будут, но только если он будет единым", - заявил глава НКЦБФР.

Комментируя идею его предшественника Тимура Хромаева о создании государством инфраструктурного холдинга, Магомедов назвал ее интересной, заявив о необходимости сохранять связь с рынком.

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Один против всех: удержится Хромаев в кресле председателя Комиссии по ценным бумагам

Напомним:

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.

Ранее сообщалось, что после того, как каденция Тимура Хромаева в должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку завершилась в минувшие выходные, регулятор возглавит советник руководителя Офиса Президента Руслан Магомедов.

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, которого назначили на эту должность 30 января 2015 сроком на 6 лет, продолжал исполнять свои обязанности до назначения нового председателя.